МЗС про ситуацію навколо України: ЗСУ готові давати відсіч, критично важливо зберігати спокій

У заяві говориться, що армія та дипломатія роблять все, щоб Україна залишалась стійкою та готовою до різних сценаріїв розвитку подій.

"Комплексний пакет стримування Росії, запропонований партнерам Україною в листопаді 2021 року, став ефективним інструментом протидії агресивній політиці Кремля і зараз наша держава має сильну позицію завдяки скоординованим дипломатичним контактам на всіх рівнях, завершенню підготовки в США та ЄС жорстких санкцій, постачанням зброї та наданій макрофінансовій допомозі", - йдеться у заяві.

У міністерстві заявили, що ЗСУ постійно відстежують розвиток подій і готові давати відсіч будь-яким посяганням на територіальну цілісність та суверенітет України.

"Нині критично важливо зберігати спокій, консолідуватися всередині країни, уникати дій, що розхитують стабільність та сіють паніку", - йдеться у заяві.

Українська дипломатія цілодобово перебуває на зв’язку з усіма ключовими партнерам, оперативно отримує необхідну безпекову інформацію, що дозволяє вживати своєчасні дії, додали в МЗС.