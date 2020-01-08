ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

МИД Швеции подтвердил гибель своих граждан в авиакатастрофе в Иране

Новости » Происшествия     08.01.2020 - 12:09
МИД Швеции подтвердил гибель своих граждан в авиакатастрофе в Иране
Фото: авиакатастрофа в Иране (twitter.com/CGTNOfficial)

Ранее сообщалось, что в авиакатастрофе погибли 10 граждан Швеции

Министерство иностранных дел Швеции подтвердило гибель своих граждан в авиакатастрофе в Иране. Об это написала в Twitter глава МИД страны Анна Линд.

Линд выразила соболезнования семьям погибших.

"С большой грустью я получила известие о катастрофе самолета в Иране. Шведы были на борту и получили травмы. Мои искренние соболезнования родным. Это трагедия для их семей и друзей", - написала она.

Отметим, опубликован список жертв авиакатастрофы в Иране, в результате которой погибли 176 человек, среди которых 11 украинцев.

Кроме того, в иранском Красном Полумесяце сообщали, что в результате катастрофы украинского самолета в Тегеране погибли все, кто был на борту.

Отметим, что авиакомпания МАУ отреагировала на катастрофу самолета в Иране.

Кроме того, президент Владимир Зеленский дал поручение генеральному прокурору Руслану Рябошапке открыть уголовное производство из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране. Он заявил, что будет проведена проверка летной годности всего гражданского флота.

Украинский самолет МАУ разбился в Иране: что известно Опубликован список жертв авиакатастрофы в Иране
Новости Украины ШвецияИранавиакатастрофа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь