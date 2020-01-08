МЗС Швеції підтвердив загибель своїх громадян в авіакатастрофі в Ірані

Фото: авіакатастрофа в Ірані (twitter.com/CGTNOfficial)

Раніше повідомлялося, що в авіакатастрофі загинули 10 громадян Швеції

Міністерство закордонних справ Швеції підтвердило загибель своїх громадян в авіакатастрофі в Ірані. Про це написала в Twitter глава МЗС країни Анна Лінд.

Лінд висловила співчуття сім'ям загиблих.

"З великим смутком я отримала звістку про катастрофу літака в Ірані. Шведи були на борту і отримали травми. Мої найщиріші співчуття рідним. Це трагедія для їхніх родин та друзів", - написала вона.

Зазначимо, опублікований список жертв авіакатастрофи в Ірані, в результаті якої загинули 176 людей, серед яких 11 українців.

Крім того, у іранському Червоному Півмісяці повідомляли, що в результаті катастрофи українського літака в Тегерані загинули всі, хто був на борту.

Зазначимо, авікомпанія МАУ відреагувала на катастрофу літака в Ірані.

Крім того, президент Володимир Зеленський дав доручення генеральному прокурору Руслану Рябошапку відкрити кримінальне провадження щодо катастрофи літака МАУ в Тегерані. Він заявив, що буде проведена перевірка льотної придатності всього цивільного флоту.