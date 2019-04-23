В МИД считают, что встречи "нормандской четверки" в июне скорее всего не будет

Директор политического департамента Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев считает, что команда новоизбранного президента вряд ли успеет быстро подготовить встречу с лидерами Германии, Франции и России, потому саммита в "нормандском формате" в июне скорее всего не будет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

По его словам, нет высокой вероятности, что в первые дни президентства Владимира Зеленского состоится встреча.

"Надо работать и думать над деталями. На самом деле дипломатические встречи очень долго готовятся. Не может быть встреча ради встречи, она должна быть подготовлена, должны быть готовые решения встречи на высшем уровне. Очевидно, что этому будет предшествовать мощная работа", - отметил он.

Он добавил, что встреча в данном формате планировалась.

"Встреча планировалась (Петром Порошенко — ред.), но изменились обстоятельства. Однако всякое может быть, новоизбранный президент может захотеть принять участие во встрече... Но опять же, очень много факторов нужно будет учесть", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия готова вместе с Францией продолжить работу в "нормандском формате" по урегулированию конфликта на Донбассе.