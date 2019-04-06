Германия выступает за сохранение нормандского формата переговоров, - Маас

Фото: Хайко Маас (facebook.comAuswaertigesAmt)

Маас надеется на продолжение переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе в нормандском формате

Берлин выступает за сохранение роли Германии и Франции в качестве посредников во время переговоров относительно урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас во время встречи руководителей МИД стран Большой семерки (G7), сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Министр иностранных дел Германии отметил, что как Берлин, так и Париж надеются на продолжение нормандского формата переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе.

По словам Мааса, переговоры в нормандском формате, в которых принимают участие не только Украина и Россия, а также Германия с Францией, по урегулированию ситуации на востоке Украине должны продолжаться и после президентских выборов.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что инициирует проведение саммита в нормандском формате после выборов президента Украины.

Как писало РБК-Украина, президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным во время которых лидеры стран договорились продолжить работу по урегулированию конфликта на Донбассе в нормандском формате.

Ранее, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что встреча в нормандском формате возможна после того, как Украина, Германия и Франция согласуют реальную повестку дня относительно урегулирования на Донбассе.