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Германия и Франция продолжат работу в "нормандском формате"

Новости » Политика    22.04.2019 - 13:02
Германия и Франция продолжат работу в "нормандском формате"
Фото: Хайко Маас (facebook.comAuswaertigesAmt)

Маас поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента

Германия готова вместе с Францией продолжить работу в "нормандском формате" по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, сообщает пресс-служба ведомства.

Также Маас поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента, за которого, по последним данным ЦИК, проголосовали 73, 16% людей.

Напомним, президент Петр Порошенко заявил, что в июне 2019 года должен состояться саммит нормандского формата, на котором будет поднят вопрос вывода российских войск из Украины. Порошенко сообщил, что встреча может состояться 6 июня. 

Добавим, ранее глава Министерства иностранных дел Павел Климкин заявил, что встреча в нормандском формате возможна после того, как Украина, Германия и Франция согласуют реальную повестку дня по поводу урегулирования на Донбассе.

"Я считаю, что встреча, несмотря на очень сложную атмосферу и уклон на выборы, на дестабилизацию во время выборов, все равно нужна. Готовы принимать в ней участие, если мы все вместе с Германией и Францией сможем согласовать реальную повестку дня", - отметил Климкин.

 

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