В МЗС вважають, що зустрічі " нормандської четвірки " у червні найімовірніше не буде

Директор політичного департаменту Міністерства закордонних справ України Олексій Макєєв вважає, що команда новообраного президента навряд встигне швидко підготувати зустріч з лідерами Німеччини, Франції і Росії, тому саміту в "нормандському форматі" в червні найімовірніше не буде. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

За його словами, немає високої імовірності, що в перші дні президентства Володимира Зеленського відбудеться зустріч.

"Треба працювати і думати над деталями. Насправді дипломатичні зустрічі дуже довго готуються. Не може бути зустріч заради зустрічі, вона має бути підготовлена, мають бути готові рішення зустрічі на вищому рівні. Очевидно, що цьому передуватиме потужна робота", - зазначив він.

Він додав, що зустріч у даному форматі планувалася.

"Зустріч планувалася (Петром Порошенком — ред.), але змінилися обставини. Проте всяке може бути, новообраний президент може захотіти взяти участь у зустрічі… Але знову ж таки, дуже багато факторів треба буде врахувати", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина готова разом з Францією продовжити роботу в "нормандському форматі" з урегулювання конфлікту на Донбасі.