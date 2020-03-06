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В МИД считают суд по делу МН17 шагом к установлению справедливости

Новости » Политика     06.03.2020 - 21:41
В МИД считают суд по делу МН17 шагом к установлению справедливости
Фото: катастрофа MH17 (twitter.com/UkrEmbLondon)

Украина продолжит работу по привлечению России к ответственности

Суд по делу катастрофы рейса MH17 является первым шагом к установлению справедливости и привлечению к ответственности виновных. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что уже 9 марта в Гааге начнутся судебные заседания относительно первых четырех подозреваемых в причастности к катастрофе малайзийского рейса МН17.

"Верим, что это первый шаг к установлению справедливости и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к гибели 298 невинных человек, 193 из которых - граждане Нидерландов", - заявили в МИД.

Отмечается, что наблюдать за заседаниями Гаагского окружного суда будут представители Офиса генпрокурора, Службы безопасности Украины и МИД.

"Мы со своей стороны продолжаем работу по привлечению России к международно-правовой ответственности за нарушение Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма в Международном Суде ООН", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал мировое сообщество способствовать привлечению к ответственности виновных в авиакатастрофе MH17. Столтенберг поприветствовал начало судебного рассмотрения дела MH17 в Нидерландах.

Также РБК-Украина писало, что накануне судебных разбирательств в деле MH17 Украина и другие участники Совместной следственной группы изменят своих представителей.

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