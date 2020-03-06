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В НАТО выступили с заявлением касательно катастрофы MH17

Новости » Политика     06.03.2020 - 21:02
В НАТО выступили с заявлением касательно катастрофы MH17
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

Глава НАТО призвал мир помочь в установлении виновных

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал все страны мира содействовать в привлечении к ответственности виновных в авиакатастрофе MH17 Malaysia Airlines. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО.

В частности, Столтенберг приветствовал начало судебного разбирательства в Нидерландах дела о сбитом самолете Malaysian Airlines над Донбассом летом 2014 года.

"Я полностью уверен в независимости и профессионализме нидерландской правовой системы. По-прежнему, важно установить истину, ответственность и справедливость в связи со крушением рейса MH17 в соответствии с резолюцией 2166 Совета безопасности ООН. Все страны обязаны максимально сотрудничать для достижения этих усилий", - отметил глава НАТО.

Судебный процесс по делу о MH17 стартует в Нидерландах 9 марта. Уголовное дело об авиакатастрофе на Донбассе содержит около 36 тыс. страниц.

Ранее сообщалось, что накануне судебных разбирательств Украина и другие участники Совместной следственной группы сменят своих представителей.

Также РБК-Украина сообщало, что после катастрофы MH17 на Донбассе года правительство Нидерландов готовило военную операцию с участием тысячи солдат армии страны.

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Новости Украины MH17НАТОЙенс Столтенберг
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