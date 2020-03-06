У МЗС вважають суд у справі МН17 кроком до встановлення справедливості

Фото: катастрофа MH17 (twitter.com/UkrEmbLondon)

Україна продовжить роботу з притягнення Росії до відповідальності

Суд у справі катастрофи рейсу MH17 є першим кроком до встановлення справедливості та притягнення до відповідальності винних. Про це заявили у Міністерстві закордонних справ України.

У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що вже 9 березня у Гаазі розпочнуться судові засідання щодо перших чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи малайзійського рейсу МН17.

"Віримо, що це перший крок до встановлення справедливості та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до загибелі 298 невинних осіб, 193 з яких - громадяни Нідерландів", - заявили в МЗС.

Зазначається, що спостерігати за засіданнями Гаазького окружного суду будуть представники Офісу генпрокурора, Служби безпеки України та МЗС.

"Ми зі свого боку продовжуємо роботу з притягнення Росії до міжнародно-правової відповідальності за порушення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму в Міжнародному Суді ООН", - додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав світову спільноту сприяти притягненню до відповідальності винних в авіакатастрофі MH17. Столтенберг привітав початок судового розгляду справи MH17 в Нідерландах.

Також РБК-Україна писало, що напередодні судових розглядів у справі MH17 Україна та інші учасники Спільної слідчої групи змінять своїх представників.