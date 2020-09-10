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МИД считает некорректными сравнения ситуации в Беларуси с Украиной

Автор: Дмитрий Левицкий, Марианна Присяжнюк

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на сравнение внутриполитического кризиса в Беларуси с ситуацией в Украине в 2013-2014 годах. Он считает подобные сравнения некорректными.

Такое заявление Кулеба сделал во время пресс-конференции в Испании, где он находится с рабочим визитом.

Министр отметил, что Украина придерживается позиции Европейского союза в оценке событий, которые происходят в Беларуси.

"Любые сравнения ситуации в Беларуси с Украиной являются некорректными. Беларусь - это Беларусь, Украина - это Украина", - подчеркнул он.

Напомним, ранее заместитель украинского министра иностранных дел Евгений Енин объяснял, почему ситуацию в Беларуси нельзя сравнивать с Революцией Достоинства в Украине.

Кроме того, о нежелании превращать Беларусь во вторую Украину заявлял глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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Новости Украины МИД УкраиныБеларусьДмитрий Кулеба