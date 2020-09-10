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МЗС вважає некоректними порівняння ситуації в Білорусі з Україною

Автор: Дмитро Левицький, Маріанна Присяжнюк

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на порівняння внутрішньополітичної кризи в Білорусі з ситуацією в Україні у 2013-2014 роках. Він вважає подібні порівняння некоректними.

Таку заяву Кулеба зробив під час прес-конференції в Іспанії, де він перебуває з робочим візитом.

Міністр зазначив, що Україна дотримується позиції Європейського союзу в оцінці подій, які розгортаються в Білорусі.

"Будь-які порівняння ситуації в Білорусі з Україною є некоректними. Білорусь - це Білорусь, Україна - це Україна", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше заступник українського міністра закордонних справ Євген Єнін пояснював, чому ситуацію в Білорусі не можна порівнювати з Революцією Гідності в Україні.

Крім того, про небажання перетворювати Білорусь на другу Україну заявляв глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

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Новини України МЗСБілорусьДмитро Кулеба