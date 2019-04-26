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МИД: Россия нарушила свое законодательство, продлив срок Балуху

Новости » Политика    26.04.2019 - 00:23
МИД: Россия нарушила свое законодательство, продлив срок Балуху
Фото: Владимир Балух (facebook.com/crimea-news.info)

РФ изменила подсчет срока содержания Балуха в СИЗО

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали продоження срока пребывания в колонии РФ украинском политзаключенным Владимиром Балухом. Соответствующее заявление в Twitter обнародовала пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.

Она подчеркнула, что Россия готова нарушить собственное законодательство для того, чтобы сломить дух украинских политзаключенных.

"Позорная арифметика: "суд" Крыма постановил не засчитывать время, проведенное Балухом в СИЗО как 1 день за 1,5. Следовательно, время его пребывания в колонии продлен. В своих попытках сломить дух украинских политзаключенных, оккупанты готовы нарушить даже свое собственное законодательство #FreeBalukh", - написала Зеленко.

МИД: Россия нарушила свое законодательство, продлив срок Балуху

Напомним, что сегодня стало известно, что подконтрольный Кремлю "Верховный суд" Крыма продлил время пребывания в колонии политзаключенного Владимира Балуха. Такое решение "судья" Любовь Дяченко приняла 24 апреля.

Сам Балух принимал участие в заседании "суда" по видеосвязи. По словам защитника, он выглядел очень изможденным и был крайне возмущен решением.

Отметим, Балух с 29 марта находится в исправительной колонии №4 российского города Торжка в Тверской области.

РБК-Украина писало, что в январе "Верховный суд" аннексированного Россией Крыма отказал адвокатам украинского активиста Владимира Балуха в уменьшении срока заключения.

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