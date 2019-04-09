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Балуха держат в ШИЗО колонии в Тверской области РФ

Новости » Общество    09.04.2019 - 12:09
Балуха держат в ШИЗО колонии в Тверской области РФ
Фото: Владимир Балух (facebook.com/crimea-news.info)

Балуха поместили в штрафной изолятор на две недели

Украинского политзаключенного Владимира Балуха 4 апреля поместили в штрафной изолятор колонии № 4 г. Торжок (РФ). Об этом сестре Балуха Надежде 9 апреля сообщили в администрации колонии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымскую правозащитную группу"

Балух будет находиться в ШИЗО до 19 апреля. Посылку с продуктами и вещами у сестры отказались принять, аргументировав тем, что пока заключенный находится в ШИЗО, посылки и свидания ему не положены.

В штрафном изоляторе заключенных содержат в строгих условиях на хлебе и воде.

Кроме того, администрация колонии вчера, 8 апреля, также отказалась принимать посылку, аргументировала тем, что “понедельник - не приемный день”. При этом  8 апреля в колонии не подтвердили  информацию о том, что Балух находится в ШИЗО.

Напомним, украинский политзаключенный Владимир Балух с 29 марта находится в исправительной колонии №4 российского города Торжок в Тверской области. 

Балуха вывезли из керченской колонии в феврале, а 18 февраля 2019 года он прибыл в СИЗО №1 Краснодара. 22 февраля его вывезли из Краснодара, и 24 февраля украинец был в Армавире.

Родственники Балуха заявляли правозащитникам, что у политзаключенного нет теплых вещей, ведь у его жены накануне этапа не приняли в СИЗО Симферополя передачу с продуктами и вещами. У него проблемы с желудком, организм ослаблен длительным голоданием. Адвокат считает, что вывоз Балуха с полуострова в Россию является абсолютно незаконным.

Балуха держат в карцере в Твери Балух находится в изоляторе российской Твери, - адвокат
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