МЗС: Росія порушила своє законодавство, продовживши термін Балуху

Фото: Володимир Балух (facebook.com/crimea-news.info)

РФ змінила підрахунок терміну утримання Балуха в СІЗО

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували продоження терміну перебування в колонії РФ українському політв'язню Володимиру Балуху. Відповідну заяву у Twitter оприлюднила речниця МЗС Катерина Зеленко.

Вона наголосила, що Росія готова порушити власне законодавство для того, щоб зламати дух українських політв'язнів.

"Ганебна арифметика: "суд" Криму постановив не зараховувати час, проведений Балухом в СІЗО, як 1 день за 1,5. Отже, час його перебування в колонії продовжено. У своїх спробах зламати дух українських політв’язнів, окупанти готові порушити навіть своє власне законодавство # FreeBalukh", - написала Зеленко.

Нагадаємо, що сьогодні стало відомо, що підконтрольний Кремлю "Верховний суд" Криму продовжив час перебування в колонії політв'язня Володимира Балуха. Таке рішення "суддя" Любов Дяченко прийняла 24 квітня.

Сам Балух брав участь у засіданні "суду" по відеозв'язку. За словами захисника, він виглядав дуже виснаженим і був вкрай обурений рішенням.

Зазначимо, Балух з 29 березня перебуває у виправній колонії №4 російського міста Торжка в Тверській області.

РБК-Україна писало, що у січні "Верховний суд" анексованого Росією Криму відмовив адвокатам українського активіста Володимира Балуха в зменшенні терміну ув'язнення.