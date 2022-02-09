МИД России о заявлении Блинкена по "Минску": чревато разрушением мирного процесса

Министерство иностранных дел России расценивает последние заявления госсекретаря США Энтони Блинкена по минским соглашениям как поддержку их пересмотра. Москва настаивает, что это чревато разрушением мирного процесса на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителя МИД России Марии Захаровой.

"На днях госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что положения минских договоренностей можно будет выполнить, только если будет найдена их должная очередность. Странно то, что в США пытаются найти очередность в документе, где прописана вся последовательность шагов всех сторон… Подобные высказывания говорят об одном - США выступают за пересмотр минского комплекса мер. Это чревато разрушением мирного процесса", - заявила Захарова.

Напомним, ранее Блинкен заявил, что Украина может быть готова к предоставлению особого статуса для Донбасса. Но если будет согласована необходимая последовательность реализации минских соглашений.

Кроме того, посольство США в Украине напомнило, что в тексте минских соглашений нет ни слова о предоставлении автономии отдельным районам Донецкой и Луганской областей.