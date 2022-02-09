МЗС Росії про заяву Блінкена щодо "Мінська": загрожує руйнацією мирного процесу

Міністерство закордонних справ Росії розцінює останні заяви держсекретаря США Ентоні Блінкена щодо мінських угод як підтримку їх перегляду. Москва наполягає, що це може призвести до руйнування мирного процесу на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг представника МЗС Росії Марії Захарової.

"Днями держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що положення мінських домовленостей можна буде виконати, тільки якщо буде знайдено їхню належну черговість. Дивно те, що в США намагаються знайти черговість у документі, де прописана вся послідовність кроків усіх сторін... Подібні висловлювання говорять про одне - США виступають за перегляд мінського комплексу заходів. Це може призвести до руйнування мирного процесу", - заявила Захарова.

Нагадаємо, раніше Блінкен заявив, що Україна може бути готовою до надання особливого статусу для Донбасу. Але якщо буде погоджено необхідну послідовність реалізації мінських угод.

Крім того, посольство США в Україні нагадало, що у тексті мінських угод немає жодного слова про надання автономії окремим районам Донецької та Луганської областей.