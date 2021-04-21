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В МИД России вызвали замруководителя посольства США

Автор: Анастасия Рокитна

В Министерство иностранных дел России вызван американский дипломат. Вызвали замруководителя американского посольства.

Об этом сообщает ТАСС.

Подробности вызова заместителя посла неизвестны.

"Сегодня в МИД вызван замруководителя американского посольства", - говорится в сообщении.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что помощник президента России Юрий Ушаков порекомендовал послу США Джону Салливану поехать в Вашингтон для проведения подробных консультаций.

За день до этого посла Соединенных Штатов вызвали в МИД РФ на фоне объявленных санкций в отношении России.

Напомним, Путин пригрозил странам в случае пересечения "красной черты" России.

Также президент РФ Владимир Путин заявил, что не хочет "сжигать мосты" с Западом. Но если Запад сам этого захочет, то "будет ассиметричный и жесткий ответ".

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Новости Украины МИД УкраиныРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты Америки
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