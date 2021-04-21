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У МЗС Росії викликали заступника керівника посольства США

Автор: Анастасія Рокитна

У Міністерство закордонних справ Росії викликано американського дипломата. Викликали заступника керівника американського посольства.

Про це повідомляє ТАСС.

Подробиці виклику заступника посла невідомі.

"Сьогодні в МЗС викликано заступника керівника американського посольства", - йдеться в повідомленні.

Раніше голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що помічник президента Росії Юрій Ушаков порекомендував послу США Джону Саллівану поїхати до Вашингтона для проведення докладних консультацій.

За день до цього посла Сполучених Штатів викликали в МЗС РФ на тлі оголошених санкцій відносно Росії.

Нагадаємо, Путін пригрозив країнам в разі перетину "червоної межі" Росії.

Також президент РФ Володимир Путін заявив, що не хоче "спалювати мости" з Заходом. Але якщо Захід сам цього захоче, то "буде асиметрична і жорстка відповідь".

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