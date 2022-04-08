МИД России вызвал посла Польши в Москве

Министерство иностранных дел России вызвало посла Польши в Москве Кшиштофа Краевского. Причины вызова посла не называются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP .

"По имеющейся информации, посла Краевского вызвали в МИД России на вторую половину дня. Мы не знаем причину и тему встречи", - сообщил официальный представитель МИД Польши Лукаш Ясина.

Напомним, Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за отстранение России от Совета по правам человека на заседании в четверг, 7 апреля. За исключение РФ проголосовали 93 государства, против было 24, воздержались - 58.

В конце марта Польшу покинули объявленные персонами нон грата 45 российских дипломатов.

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