МЗС Росії викликало посла Польщі в Москві

Міністерство закордонних справ Росії викликало посла Польщі в Москві Кшиштофа Краєвського. Причини виклику посла не називаються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP .

"За наявною інформацією, посла Краєвського викликали в МЗС Росії на другу половину дня. Ми не знаємо причину і тему зустрічі", - повідомив офіційний представник МЗС Польщі Лукаш Ясіна.

Нагадаємо, Генеральна Асамблея ООН проголосувала за відсторонення Росії від Ради з прав людини на засіданні в четвер, 7 квітня. За виключення РФ проголосували 93 держави, проти було 24, утрималися - 58.

В кінці березня Польщу покинули оголошені персонами нон грата 45 російських дипломатів.

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