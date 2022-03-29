Польшу покинули объявленные персонами нон грата 45 российских дипломатов

В министерстве иностранных дел Польши заявили, что территорию страны уже покинули все 45 российских дипломатов, которые были объявлены персонами нон грата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP .

Польша настаивала на высылке этих сотрудников российского дипломатического ведомства, связанных со спецслужбами, после того, как Агентство внутренней безопасности уличило их в работе на разведку и проведении деятельности, которая противоречит Венской конвенции о дипломатических отношениях.

Тогда, 23 марта, послу РФ вручили соответствующую ноту, и указанным 45 дипломатам дали 5 дней на выезд из страны.

"Посол России в Польше проинформировал, что все российские дипломаты, получившие указание покинуть территорию Польши, уже это сделали", - сказал представитель МИД Польши Лукаш Ясина.

Российский посол также анонсировал, что РФ пойдет на аналогичные меры в отношении польских дипломатов, а сам Андреев намерен оставаться в Польше и продолжит работу.