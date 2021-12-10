МИД России о вступлении Украины в НАТО: есть риск масштабного конфликта в Европе

Российская Федерация связывает возможное вступление Украины в НАТО с рисками масштабного военного конфликта в Европе. Москве не нравится перспектива размещений ракетных комплексов на украинской страны территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД России .

В частности, в заявлении говорится о том, что НАТО якобы втягивает Украину в альянс и подталкивает Киев к "агрессивным шагам".

"Взят курс на втягивание Украины в НАТО, что чревато появлением там ударных ракетных комплексов с минимальным подлетным временем к Центральной России и других дестабилизирующих вооружений. Такое безответственное поведение создает неприемлемые угрозы нашей безопасности, провоцирует серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе", - говорится в заявлении.