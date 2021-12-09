Вряд ли в ближайшее 10 лет: в США назвали сроки вступления Украины в НАТО

В Госдепе рассказали о сроках вступления Украины в НАТО. Членство страны в НАТО вряд ли будет одобрено в ближайшее 10 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Associated Press .

"Высокопоставленные представители госдепа сказали Украине, что ее членство в НАТО вряд ли будет одобрено в ближайшее десятилетие", - приводит агентство слова чиновника.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не ожидал, что силы НАТО будут бороться с Россией с украинскими войсками в случае вторжения, однако рассчитывал на поддержку Альянса.

"Мы просим помочь нам избежать войны или, если у нас нет альтернативы из-за готовности России начать войну, помочь нам укрепить нашу армию", - сказал министр иностранных дел.