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Вряд ли в ближайшее 10 лет: в США назвали сроки вступления Украины в НАТО

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Вашингтон, Четверг 09 декабря 2021 09:33
Вряд ли в ближайшее 10 лет: в США назвали сроки вступления Украины в НАТО Фото: когда Украина вступит в НАТО (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

В Госдепе рассказали о сроках вступления Украины в НАТО. Членство страны в НАТО вряд ли будет одобрено в ближайшее 10 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Associated Press.

"Высокопоставленные представители госдепа сказали Украине, что ее членство в НАТО вряд ли будет одобрено в ближайшее десятилетие", - приводит агентство слова чиновника.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не ожидал, что силы НАТО будут бороться с Россией с украинскими войсками в случае вторжения, однако рассчитывал на поддержку Альянса.

"Мы просим помочь нам избежать войны или, если у нас нет альтернативы из-за готовности России начать войну, помочь нам укрепить нашу армию", - сказал министр иностранных дел.

Напомним, Блинкен и Столтенберг обсудили наказание для России в случае агрессии против Украины.

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