МЗС Росії про вступ України до НАТО: є ризик масштабного конфлікту в Європі

Російська Федерація пов'язує можливий вступ України до НАТО з ризиками масштабного військового конфлікту в Європі. Москві не подобається перспектива розміщень ракетних комплексів на українській території.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Росії.
Зокрема, в заяві йдеться про те, що НАТО нібито втягує Україну в альянс і підштовхує Київ до "агресивних кроків".
"Взято курс на втягування України до НАТО, що загрожує появою там ударних ракетних комплексів з мінімальним підлітковим часом до Центральної Росії та інших дестабілізуючих озброєнь. Така безвідповідальна поведінка створює неприйнятні загрози нашій безпеці, провокує серйозні військові ризики для всіх залучених сторін, аж до масштабного конфлікту в Європі", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія вимагає від НАТО офіційно відкликати обіцянку про вступ України, яку було дано на саміті в Бухаресті в 2008 році.
Американське видання AP з посиланням на джерела у Державному департаменті США писало, що вступ України до НАТО навряд чи буде схвалено у найближчі 10 років.