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МЗС Росії про вступ України до НАТО: є ризик масштабного конфлікту в Європі

Автор: Ілона Свиридова

Російська Федерація пов'язує можливий вступ України до НАТО з ризиками масштабного військового конфлікту в Європі. Москві не подобається перспектива розміщень ракетних комплексів на українській території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Росії.

Зокрема, в заяві йдеться про те, що НАТО нібито втягує Україну в альянс і підштовхує Київ до "агресивних кроків".

"Взято курс на втягування України до НАТО, що загрожує появою там ударних ракетних комплексів з мінімальним підлітковим часом до Центральної Росії та інших дестабілізуючих озброєнь. Така безвідповідальна поведінка створює неприйнятні загрози нашій безпеці, провокує серйозні військові ризики для всіх залучених сторін, аж до масштабного конфлікту в Європі", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія вимагає від НАТО офіційно відкликати обіцянку про вступ України, яку було дано на саміті в Бухаресті в 2008 році.

Американське видання AP з посиланням на джерела у Державному департаменті США писало, що вступ України до НАТО навряд чи буде схвалено у найближчі 10 років.

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