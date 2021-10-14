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МИД России о военной миссии ЕС в Украине: усилит эскалацию на Донбассе

Автор: Юлия Бойко

Министерство иностранных дел России считает, что размещение новой военно-тренировочной миссии Европейского союза в Украине может усилить эскалацию на Донбассе. Реализация этих планов якобы нарушает минские соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, планы ЕС и Украины о развертывании миссии вызывают озабоченность у Москвы.

"Реализация этой инициативы, а она, кстати говоря, в прямую противоречит минским соглашениям, будет способствовать милитаризации Украины и эскалации напряженности на Донбассе", - отметила она.

Она также добавила, что Москва призывает "отказаться от этого, мягко сказать, необдуманного шага".

Напомним, ранее министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что военно-тренировочная миссия ЕС должна появиться до конца года.

До этого размещение новой миссии поддержал президент Украины Владимир Зеленский.

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