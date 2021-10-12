В Украине может появиться военная миссия ЕС: Зеленский высказал свое мнение
Президент Украины Владимир Зеленский высказал свое мнение относительно создания военной миссии ЕС в стране. Он поддерживает эту инициативу.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление украинского лидера на саммите Украина-ЕС.
"Относительно военной миссии. Это учебная миссия, которая говорит о применении лучших европейских практик, обмене опытом. Мы поддерживаем эту инициативу", - заявил Зеленский.
Отметим, на октябрьском саммите с ЕС обсудят создание военной учебной миссии в Украине.
Ранее один из высокопоставленных чиновников ЕС сообщил РБК-Украина о планах обсудить 12 октября на саммите Украина-ЕС запрос Киева о создании военной тренировочной миссии Евросоюза в Украине.
В сентябре в Украину уже приезжала оценочная миссия из ЕС, чтобы предварительно проанализировать ситуацию.
Сейчас итоги ее работы анализируются, в первой половине ноября Комитет по вопросам политики и безопасности Совета ЕС вновь вернется к этому вопросу.