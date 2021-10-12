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В Украине может появиться военная миссия ЕС: Зеленский высказал свое мнение

Новина українською →
Киев, Вторник 12 октября 2021 13:07
В Украине может появиться военная миссия ЕС: Зеленский высказал свое мнение Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский высказал свое мнение относительно создания военной миссии ЕС в стране. Он поддерживает эту инициативу.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление украинского лидера на саммите Украина-ЕС.

"Относительно военной миссии. Это учебная миссия, которая говорит о применении лучших европейских практик, обмене опытом. Мы поддерживаем эту инициативу", - заявил Зеленский.

Отметим, на октябрьском саммите с ЕС обсудят создание военной учебной миссии в Украине.

Ранее один из высокопоставленных чиновников ЕС сообщил РБК-Украина о планах обсудить 12 октября на саммите Украина-ЕС запрос Киева о создании военной тренировочной миссии Евросоюза в Украине.

В сентябре в Украину уже приезжала оценочная миссия из ЕС, чтобы предварительно проанализировать ситуацию.

Сейчас итоги ее работы анализируются, в первой половине ноября Комитет по вопросам политики и безопасности Совета ЕС вновь вернется к этому вопросу.

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