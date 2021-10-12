В Украине может появиться военная миссия ЕС: Зеленский высказал свое мнение

Президент Украины Владимир Зеленский высказал свое мнение относительно создания военной миссии ЕС в стране. Он поддерживает эту инициативу.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление украинского лидера на саммите Украина-ЕС.

"Относительно военной миссии. Это учебная миссия, которая говорит о применении лучших европейских практик, обмене опытом. Мы поддерживаем эту инициативу", - заявил Зеленский. Отметим, на октябрьском саммите с ЕС обсудят создание военной учебной миссии в Украине.