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МЗС Росії про військову місію ЄС в Україні: посилить ескалацію на Донбасі

Автор: Юлія Бойко

Міністерство закордонних справ Росії вважає, що розміщення нової військово-тренувальної місії Європейського союзу в Україні може посилити ескалацію на Донбасі. Реалізація цих планів нібито порушує мінські угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

За словами офіційного представника МЗС Росії Марії Захарової, плани ЄС і України про розгортання місії викликають заклопотаність у Москви.

"Реалізація цієї ініціативи, а вона, до речі кажучи, в пряму суперечить мінським угодам, сприятиме мілітаризації України та ескалації напруженості на Донбасі", - зазначила вона.

Вона також додала, що Москва закликає "відмовитися від цього, м'яко сказати, необдуманого кроку".

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Андрій Таран заявив, що військово-тренувальна місія ЄС повинна з'явитися до кінця року.

До цього розміщення нової місії підтримав президент України Володимир Зеленський.

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