МИД России об участии США в нормандском формате: противопоказаний нет

Министерство иностранных дел России считает, что США вполне могут присоединиться к нормандскому формату урегулирования на Донбассе. В частности, в этом вопросе "нет противопоказаний".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Как заявил исполняющий обязанности директора Третьего европейского департамента МИД России Олег Красницкий, вопрос подключения США к нормандскому формату звучит постоянно. "В принципе противопоказаний к подключению США нет, поскольку они реально влияют на Украину, и от позиции Вашингтона зависит очень многое в урегулировании украинского конфликта. В принципе, если США реально готовы внести свой вклад, мы всегда были открыты к тому, чтобы Америка оказывала свое влияние на Киев", - добавил он.