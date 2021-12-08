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МИД России об участии США в нормандском формате: противопоказаний нет

Автор: Юлия Бойко

Министерство иностранных дел России считает, что США вполне могут присоединиться к нормандскому формату урегулирования на Донбассе. В частности, в этом вопросе "нет противопоказаний".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Как заявил исполняющий обязанности директора Третьего европейского департамента МИД России Олег Красницкий, вопрос подключения США к нормандскому формату звучит постоянно.

"В принципе противопоказаний к подключению США нет, поскольку они реально влияют на Украину, и от позиции Вашингтона зависит очень многое в урегулировании украинского конфликта. В принципе, если США реально готовы внести свой вклад, мы всегда были открыты к тому, чтобы Америка оказывала свое влияние на Киев", - добавил он.

Напомним, ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон может сыграть вспомогательную роль в урегулировании конфликта на Донбассе.

А лидеры европейских стран выступили за возобновление переговоров в нормандском формате.

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