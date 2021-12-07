Лидеры ЕС выступили за возобновление переговоров в нормандском формате

Лидеры Великобритании, Италии, США, Франции и Германии обсудили отношения между РФ и Украиной. Они выступили за возобновление переговоров в нормандском формате. Об этом сообщил в ночь на вторник Елисейский дворец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Елисейского дворца

"Стороны обсудили напряженность в отношениях между Россией и Украиной, выразили решимость уважать суверенитет Украины и выразили приверженность работе на благо мира и безопасности в Европе. Все они вновь заявили о необходимости возобновления переговоров России с Украиной в рамках "нормандской группы" под эгидой Франции и Германии", - гласит коммюнике.​​​​​

В понедельник 6 декабря президент Франции Эмманюэль Макрон провел переговоры с главами государств и правительств формата "НАТО Квинт" (Франция, Германия, Италия, Великобритания и США).

Напомним, ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не настроен идти по военному пути решения проблемы Донбасса. Он также заявил, что не видит альтернативы минским соглашениям.

До этого МИД России обвинил Украину в якобы "наступательных действиях" на Донбассе.