МЗС Росії про участь США в нормандському форматі: протипоказань немає

Міністерство закордонних справ Росії вважає, що США цілком можуть приєднатися до нормандського формату врегулювання на Донбасі. Зокрема, в цьому питанні "немає протипоказань".

Як заявив виконуючий обов'язки директора третього європейського департаменту МЗС Росії Олег Красницький, питання підключення США до нормандського формату звучить постійно.

"В принципі протипоказань до підключення США немає, оскільки вони реально впливають на Україну, і від позиції Вашингтона залежить дуже багато у врегулюванні українського конфлікту. В принципі, якщо США реально готові внести свій внесок, ми завжди були відкриті до того, щоб Америка чинила свій вплив на Київ", - додав він.