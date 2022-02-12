МЗС Росії повідомило про оптимізацію штатів закордонних установ в Україні

Росія оптимізує штати своїх закордонних установ в Україні. МЗС РФ боїться нібито провокацій в українській державі.

Про це заявила офіційний представник МЗС Марія Захарова, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на російське відомство .

Як вона заявила, РФ,"побоюючись можливих провокацій київського режиму або третіх країн", прийняла рішення про "деяку оптимізацію штатів російських закордонних установ в Україні".

"Звертаємо увагу на те, що наші посольство і консульства продовжать виконання своїх основних функцій", - підкреслила Захарова.

Раніше "РИА Новости" писало, що російські дипломати почали залишати Україну.

"За заявами українських громадян, російські дипломати і співробітники консульств в Україні почали їхати в Росію. Про це, зокрема, свідчать складнощі при записі на прийом в консульства і посольство", - сказав співрозмовник видання.

Однак, як заявила Захарова, консульства і посольство продовжує роботу.