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МЗС Росії повідомило про оптимізацію штатів закордонних установ в Україні

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Москва, Субота 12 лютого 2022 12:04
МЗС Росії повідомило про оптимізацію штатів закордонних установ в Україні Фото: РФ прийняла рішення про оптимізацію штатів закордонних установ в Україні (twitter.com/MID_RF)
Автор: Анастасія Рокитна

Росія оптимізує штати своїх закордонних установ в Україні. МЗС РФ боїться нібито провокацій в українській державі.

Про це заявила офіційний представник МЗС Марія Захарова, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на російське відомство.

Як вона заявила, РФ,"побоюючись можливих провокацій київського режиму або третіх країн", прийняла рішення про "деяку оптимізацію штатів російських закордонних установ в Україні".

"Звертаємо увагу на те, що наші посольство і консульства продовжать виконання своїх основних функцій", - підкреслила Захарова.

Раніше "РИА Новости" писало, що російські дипломати почали залишати Україну.

"За заявами українських громадян, російські дипломати і співробітники консульств в Україні почали їхати в Росію. Про це, зокрема, свідчать складнощі при записі на прийом в консульства і посольство", - сказав співрозмовник видання.

Однак, як заявила Захарова, консульства і посольство продовжує роботу.

Раніше західні ЗМІ писали, США планують евакуювати посольство в Україні.

Крім того, Ізраїль вивозить сім'ї дипломатів і рекомендує відмовитися від поїздок в Україну.

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