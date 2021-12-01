МИД России о предложении Эрдогана: о посредничестве по Донбассу не может идти речи

"Ни о какой посреднической роли Турции между Россией и Украиной по урегулировании внутриукраинского конфликта не может идти речи", - отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она также заявила, что Россия якобы не является стороной данного конфликта.

"Мы, безусловно, благодарны турецкой стороне и в частности президенту Турции за стремление содействовать внутриукраинскому урегулированию. Важным шагом на этом направлении мог бы стать его вклад в убеждение украинских властей отказаться от агрессивных планов в отношении Донбасса, наконец, начать выполнять минские договоренности в прямом диалоге с представителями Донецка и Луганска", - добавила Захарова.