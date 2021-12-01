МЗС Росії про пропозицію Ердогана: про посередництво щодо Донбасу не може йти мови

"Ні про яку посередницьку роль Туреччини між Росією і Україною щодо врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту не може йти мови", - зазначила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

Вона також заявила, що Росія нібито не є стороною даного конфлікту.

"Ми, безумовно, вдячні турецькій стороні і зокрема президенту Туреччини за прагнення сприяти внутрішньоукраїнському врегулюванню. Важливим кроком на цьому напрямку міг би стати його внесок у переконання української влади відмовитися від агресивних планів щодо Донбасу, нарешті, почати виконувати мінські домовленості в прямому діалозі з представниками Донецька і Луганська", - додала Захарова.