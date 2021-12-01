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МЗС Росії про пропозицію Ердогана: про посередництво щодо Донбасу не може йти мови

Автор: Юлія Бойко

У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації вважають, що не може йти мови про посередницьку роль президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана у врегулюванні ситуації на Донбасі. У Москві в черговий раз назвали конфлікт нібито внутрішньоукраїнським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Ні про яку посередницьку роль Туреччини між Росією і Україною щодо врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту не може йти мови", - зазначила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

Вона також заявила, що Росія нібито не є стороною даного конфлікту.

"Ми, безумовно, вдячні турецькій стороні і зокрема президенту Туреччини за прагнення сприяти внутрішньоукраїнському врегулюванню. Важливим кроком на цьому напрямку міг би стати його внесок у переконання української влади відмовитися від агресивних планів щодо Донбасу, нарешті, почати виконувати мінські домовленості в прямому діалозі з представниками Донецька і Луганська", - додала Захарова.

Нагадаємо, раніше Ердоган заявив, що Туреччина може стати посередником між Україною і Росією, оскільки зацікавлена в тому, щоб в цьому регіоні встановився мир.

МЗС України вітало це рішення, але підкреслило, що поки Київ залишається прихильним нормандському формату.

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