МИД России ответил на претензии Украины по зарубежному имуществу СССР

По ее словам, претензии Украины на зарубежное имущество СССР не имеют под собой оснований. Якобы в 1991 году Советский Союз не исчез как субъект международного права, а продолжил правосубъектность в государстве Российская Федерация.

"Таким образом, Российская Федерация является правопродолжателем Союза ССР. Статус Российской Федерации как государства-продолжателя СССР признан международным сообществом, подтвержден Международным судом ООН", - отметила она.

Захарова подчеркнула, что именно в таком статусе РФ взяла на себя обязательства по выплате внешнего государственного долга СССР и, опираясь на этот статус, владеет зарубежным имуществом.

"Странно, что украинские дипломаты, пытаясь претендовать на какие-то имущественные права, не вспоминают о существовавшем долге СССР, который выплатила Россия, не прибегая к помощи Украины и других советских республик. Рассматриваем данный вопрос как окончательно урегулированный, результаты перерегистрации советской зарубежной недвижимости на Российскую Федерацию пересмотру не подлежат", - добавила она.