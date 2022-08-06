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МИД России ответил на претензии Украины по зарубежному имуществу СССР

Фото: представитель МИД России Мария Захарова (facebook com MIDRussia)
Автор: Юлия Бойко

Зарубежное имущество бывшего СССР остается за Российской Федерацией, этот момент не подлежит пересмотру, несмотря на претензии Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой.

По ее словам, претензии Украины на зарубежное имущество СССР не имеют под собой оснований. Якобы в 1991 году Советский Союз не исчез как субъект международного права, а продолжил правосубъектность в государстве Российская Федерация.

"Таким образом, Российская Федерация является правопродолжателем Союза ССР. Статус Российской Федерации как государства-продолжателя СССР признан международным сообществом, подтвержден Международным судом ООН", - отметила она.

Захарова подчеркнула, что именно в таком статусе РФ взяла на себя обязательства по выплате внешнего государственного долга СССР и, опираясь на этот статус, владеет зарубежным имуществом.

"Странно, что украинские дипломаты, пытаясь претендовать на какие-то имущественные права, не вспоминают о существовавшем долге СССР, который выплатила Россия, не прибегая к помощи Украины и других советских республик. Рассматриваем данный вопрос как окончательно урегулированный, результаты перерегистрации советской зарубежной недвижимости на Российскую Федерацию пересмотру не подлежат", - добавила она.

Напомним, ранее посол Украины в Британии Вадим Пристайко заявил, что Киев требует от России вернуть треть зарубежного имущества СССР, поскольку документы о признании долгов Советского Союза за Россией не был ратифицирован.

До этого в Британии выявили 18 объектов недвижимости Российской Федерации, которые могут быть переданы Украине.

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