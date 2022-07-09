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В Британии обнаружили недвижимость РФ, ее могут передать Украине, - The Times

Новина українською →
Суббота 09 июля 2022 17:53
В Британии обнаружили недвижимость РФ, ее могут передать Украине, - The Times Фото: недвижимость РФ в Британии могут передать Украине (flickr by newformula)
Автор: Иван Носальский

В Британии обнаружили 18 объектов недвижимости, которая принадлежит россиянам. Они могут быть конфискованы и переданы Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

По информации издания, в число объектов недвижимости, которые принадлежат россиянам, входит замок XIX века на границе между Кентом и Восточным Сассексом, который используют для отдыха российские дипломаты и сотрудники ФСБ. Также в список входит второй по величине дом в Лондоне после Букингемского дворца, владельцем которого является подсанкционный российский миллиардер Андрей Гурьев.

The Times отмечает, что Украина рассматривает возможность судебного разбирательства, чтобы ей передали 18 объектов недвижимости, общая стоимость которых может достигать 100 миллионов фунтов стерлингов.

При этом издание добавляет, что посол Украины в Британии Вадим Пристайко уже нанимает адвоката, чтобы привлечь Россию к суду. Он надеется, что британский суд конфискует недвижимость или заставит Россию продать ее и разделить часть прибыли.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил создать механизм конфискации замороженных активов России. По его словам, вырученные деньги пойдут на компенсации, пострадавшим от российской агрессии.

Также мы писали, что Великобритания применила санкции против двух близких бизнес-партнеров российского олигарха и владельца футбольного клуба "Челси" Романа Абрамовича.

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