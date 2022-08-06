RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

МЗС Росії відповів на претензії України щодо закордонного майна СРСР

Фото: представник МЗС Росії Марія Захарова (facebook com MIDRussia)
Автор: Юлія Бойко

Закордонне майно колишнього СРСР залишається за Російською Федерацією, цей момент не підлягає перегляду, незважаючи на претензії України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офіційного представника МЗС Росії Марії Захарової.

За її словами, претензії України на закордонне майно СРСР не мають під собою підстав. Нібито в 1991 році Радянський Союз не зник як суб'єкт міжнародного права, а продовжив правосуб'єктність в державі Російська Федерація.

"Таким чином, Російська Федерація є правонаступником Союзу РСР. Статус Російської Федерації як держави-продовжувача СРСР визнаний міжнародним співтовариством, підтверджений Міжнародним судом ООН", - зазначила вона.

Захарова підкреслила, що саме в такому статусі РФ взяла на себе зобов'язання з виплати зовнішнього державного боргу СРСР і, спираючись на цей статус, володіє закордонним майном.

"Дивно, що українські дипломати, намагаючись претендувати на якісь майнові права, не згадують про існуючий борг СРСР, який виплатила Росія, не вдаючись до допомоги України та інших радянських республік. Розглядаємо дане питання як остаточно врегульоване, результати перереєстрації радянської закордонної нерухомості на Російську Федерацію перегляду не підлягають", - додала вона.

Нагадаємо, раніше посол України в Британії Вадим Пристайко заявив, що Київ вимагає від Росії повернути третину закордонного майна СРСР, оскільки документи про визнання боргів Радянського Союзу за Росією не був ратифікований.

До цього в Британії виявили 18 об'єктів нерухомості Російської Федерації, які можуть бути передані Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяУкраїна