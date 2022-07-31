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Украина требует от России вернуть треть зарубежного имущества СССР, - Пристайко

Новина українською →
Киев, Воскресенье 31 июля 2022 22:35
Украина требует от России вернуть треть зарубежного имущества СССР, - Пристайко Фото: посол Украины в Британии Вадим Пристайко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Украина требует от Российской Федерации вернуть хотя бы треть зарубежного имущества бывшего СССР, которое она присвоила после того, как взяла на себя долги Советского Союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью посла в Британии Вадима Пристайко для "Суспільного".

По его словам, это очень давняя история, которая заключается в том, что Россия взяла на себя все долги СССР в обмен на то, что все его зарубежное имущество отойдет РФ. Украина согласилась с этим, но не ратифицировала документы. Киев требовал от Москвы раскрыть информацию о зарубежных активах СССР и его долгах, чего не было сделано.

"Сейчас мы требуем от России: вы должны вернуть хотя бы треть того, что находится за границей. В частности, помещения, которые находятся в Британии и были незаконно, по нашему мнению, зарегистрированы на Российскую Федерацию", - отметил Пристайко.

Напомним, ранее британское издание The Time писало, что в стране выявили 18 объектов недвижимости Российской Федерации, которые могут быть переданы Украине.

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