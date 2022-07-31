Украина требует от России вернуть треть зарубежного имущества СССР, - Пристайко
Украина требует от Российской Федерации вернуть хотя бы треть зарубежного имущества бывшего СССР, которое она присвоила после того, как взяла на себя долги Советского Союза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью посла в Британии Вадима Пристайко для "Суспільного".
По его словам, это очень давняя история, которая заключается в том, что Россия взяла на себя все долги СССР в обмен на то, что все его зарубежное имущество отойдет РФ. Украина согласилась с этим, но не ратифицировала документы. Киев требовал от Москвы раскрыть информацию о зарубежных активах СССР и его долгах, чего не было сделано.
"Сейчас мы требуем от России: вы должны вернуть хотя бы треть того, что находится за границей. В частности, помещения, которые находятся в Британии и были незаконно, по нашему мнению, зарегистрированы на Российскую Федерацию", - отметил Пристайко.
Напомним, ранее британское издание The Time писало, что в стране выявили 18 объектов недвижимости Российской Федерации, которые могут быть переданы Украине.
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