МИД России ответил на претензии Украины по зарубежному имуществу СССР
Зарубежное имущество бывшего СССР остается за Российской Федерацией, этот момент не подлежит пересмотру, несмотря на претензии Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой.
По ее словам, претензии Украины на зарубежное имущество СССР не имеют под собой оснований. Якобы в 1991 году Советский Союз не исчез как субъект международного права, а продолжил правосубъектность в государстве Российская Федерация.
"Таким образом, Российская Федерация является правопродолжателем Союза ССР. Статус Российской Федерации как государства-продолжателя СССР признан международным сообществом, подтвержден Международным судом ООН", - отметила она.
Захарова подчеркнула, что именно в таком статусе РФ взяла на себя обязательства по выплате внешнего государственного долга СССР и, опираясь на этот статус, владеет зарубежным имуществом.
"Странно, что украинские дипломаты, пытаясь претендовать на какие-то имущественные права, не вспоминают о существовавшем долге СССР, который выплатила Россия, не прибегая к помощи Украины и других советских республик. Рассматриваем данный вопрос как окончательно урегулированный, результаты перерегистрации советской зарубежной недвижимости на Российскую Федерацию пересмотру не подлежат", - добавила она.
Напомним, ранее посол Украины в Британии Вадим Пристайко заявил, что Киев требует от России вернуть треть зарубежного имущества СССР, поскольку документы о признании долгов Советского Союза за Россией не был ратифицирован.
До этого в Британии выявили 18 объектов недвижимости Российской Федерации, которые могут быть переданы Украине.
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