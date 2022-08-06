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МЗС Росії відповів на претензії України щодо закордонного майна СРСР

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Москва, Субота 06 серпня 2022 16:14
МЗС Росії відповів на претензії України щодо закордонного майна СРСР Фото: представник МЗС Росії Марія Захарова (facebook com MIDRussia)
Автор: Юлія Бойко

Закордонне майно колишнього СРСР залишається за Російською Федерацією, цей момент не підлягає перегляду, незважаючи на претензії України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офіційного представника МЗС Росії Марії Захарової.

За її словами, претензії України на закордонне майно СРСР не мають під собою підстав. Нібито в 1991 році Радянський Союз не зник як суб'єкт міжнародного права, а продовжив правосуб'єктність в державі Російська Федерація.

"Таким чином, Російська Федерація є правонаступником Союзу РСР. Статус Російської Федерації як держави-продовжувача СРСР визнаний міжнародним співтовариством, підтверджений Міжнародним судом ООН", - зазначила вона.

Захарова підкреслила, що саме в такому статусі РФ взяла на себе зобов'язання з виплати зовнішнього державного боргу СРСР і, спираючись на цей статус, володіє закордонним майном.

"Дивно, що українські дипломати, намагаючись претендувати на якісь майнові права, не згадують про існуючий борг СРСР, який виплатила Росія, не вдаючись до допомоги України та інших радянських республік. Розглядаємо дане питання як остаточно врегульоване, результати перереєстрації радянської закордонної нерухомості на Російську Федерацію перегляду не підлягають", - додала вона.

Нагадаємо, раніше посол України в Британії Вадим Пристайко заявив, що Київ вимагає від Росії повернути третину закордонного майна СРСР, оскільки документи про визнання боргів Радянського Союзу за Росією не був ратифікований.

До цього в Британії виявили 18 об'єктів нерухомості Російської Федерації, які можуть бути передані Україні.

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