МИД России опроверг соглашение о возврате кораблей Украине до саммита

Министерство иностранных дел России опровергает соглашение о возврате Украине захваченных в Керченском проливе кораблей до проведения саммита "нормандской четверки". Об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что МИД России не связывает передачу захваченных кораблей с проведением нормандского саммита.

"Изначально сделанное Киеву предложение все это время не теряло свою актуальность. Они это могут сделать в любой момент", - заявили в МИД России.

При этом одним из условий является сохранность кораблей как "вещественных доказательств".

Напомним, ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщила о "принципиальном решении" вернуть корабли Украине. Также сообщалось, что Украина и Россия согласовывают дату и точное время передачи этих кораблей, которая должна состояться до саммита "нормандской четверки".

Российская сторона 25 ноября 2018 года захватила в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", которые направлялись в Мариуполь. Вместе с ними был захвачен экипаж кораблей в составе 24 человек, которые были переданы Украины в сентябре в рамках большого обмена пленными.