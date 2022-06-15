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МИД России об окончании войны в Украине: поставим точку там, где это нужно

Фото: замглавы МИД РФ Сергей Рябков (facebook com MIDRussia)
Автор: Наталья Юрченко

В России заявили, что готовы вернуться к переговорам с Украиной. При этом Москва пригрозила, что поставит точку в так называемой "спецоперации", когда это будет нужно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова.

"Мы поставим точку там, где это нам нужно, а не там, где какие-то стратеги, идеологи и военные планировщики в Вашингтоне или других столицах представляют себе эту ситуацию", - заявил российский чиновник.

При этом представитель МИД вновь обвинил руководство Украины, в частности президента Владимира Зеленского, в нежелании вести переговоры.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным.

В то же время у Путина говорили, что встреча с Зеленским невозможна, поскольку она должна "быть результативной и хорошо подготовленной".

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