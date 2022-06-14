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Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным и назвал условие

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Киев, Вторник 14 июня 2022 17:36
Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным и назвал условие Фото: Владимир Путин и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Президент Украины Владимир Зеленский готов встречаться и вести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, если будет обсуждаться завершение войны и выход оккупантов с украинской территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для датских СМИ.

По его словам, у него нет большого желания встречаться с российским президентом.

"Я много раз говорил, что, к сожалению, сегодня только президент Путин решает, российская армия остановится или нет. Потому что на территории России есть один человек, которые решает все за граждан Российской Федерации и за военных Российской Федерации. Поэтому я считаю, что если Россия хочет закончить войну, потому что они в медиа именно так говорят, но чтобы показать, что они действительно этого хотят, они должны сесть за стол переговоров", - отметил Зеленский.

При этом без Украины такие переговоры невозможны, поэтому они должны быть прямыми.

"Можем говорить с посредниками, можем говорить без посредников. Мне, честно говоря, все равно, если Российская Федерация готова закончить войну, а значит - выйти с наших территорий. В любой момент к такому формату лично я готов", - подчеркнул президент.

Он также добавил, что поддержка такого диалога украинцами каждый день снижается, потому что Россия убивала их, лгала и оккупировала.

Напомним, ранее у Путина говорили, что встреча с Зеленским невозможна, поскольку она должна "быть результативной и хорошо подготовленной".

А МИД России настаивает на возобновлении переговорного процесса.

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