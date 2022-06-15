МЗС Росії про закінчення війни в Україні: поставимо крапку там, де це потрібно

У Росії заявили, що готові повернутися до переговорів з Україною. При цьому Москва пригрозила, що поставить крапку в так званій "спецоперації", коли це буде потрібно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра закордонних справ РФ Сергія Рябкова.

"Ми поставимо крапку там, де це нам потрібно, а не там, де якісь стратеги, ідеологи і військові планувальники у Вашингтоні або інших столицях уявляють собі цю ситуацію", - заявив російський чиновник.

При цьому представник МЗС знову звинуватив керівництво України, зокрема президента Володимира Зеленського, в небажанні вести переговори.