МИД России об окончании войны в Украине: поставим точку там, где это нужно

В России заявили, что готовы вернуться к переговорам с Украиной. При этом Москва пригрозила, что поставит точку в так называемой "спецоперации", когда это будет нужно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова.

"Мы поставим точку там, где это нам нужно, а не там, где какие-то стратеги, идеологи и военные планировщики в Вашингтоне или других столицах представляют себе эту ситуацию", - заявил российский чиновник.

При этом представитель МИД вновь обвинил руководство Украины, в частности президента Владимира Зеленского, в нежелании вести переговоры.