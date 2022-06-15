МЗС Росії про закінчення війни в Україні: поставимо крапку там, де це потрібно
У Росії заявили, що готові повернутися до переговорів з Україною. При цьому Москва пригрозила, що поставить крапку в так званій "спецоперації", коли це буде потрібно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра закордонних справ РФ Сергія Рябкова.
"Ми поставимо крапку там, де це нам потрібно, а не там, де якісь стратеги, ідеологи і військові планувальники у Вашингтоні або інших столицях уявляють собі цю ситуацію", - заявив російський чиновник.
При цьому представник МЗС знову звинуватив керівництво України, зокрема президента Володимира Зеленського, в небажанні вести переговори.
Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з главою Кремля Володимиром Путіним.
У той же час у Путіна говорили, що зустріч із Зеленським неможлива, оскільки вона повинна "бути результативною і добре підготовленою".
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