В МИД России заявили, что говорить об улучшении отношений с Украиной рано

Фото: представитель российского МИД Мария Захарова

В России считают, что смена главы МИД Украины не повлияла на отношения двух стран

Представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова считает, что пока еще не пришло время говорить об улучшении отношений между Россией и Украиной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

При этом Захарова отметила обмен пленными, который состоялся 7 сентября, как позитивный шаг.

"Не уверена, что наметились позитивные сдвиги. Я считаю, что надо констатировать конкретный шаг. Вот этот шаг (возвращение удерживаемых лиц) был более чем позитивным... Но какие будут тенденции - мне очень сложно сказать", - сказала Захарова.

Кроме того, представитель ведомства подчеркнула, что позитивные изменения в контактах с украинским МИД также отсутствуют. Смена главы внешнеполитического ведомства не повлияла на отношения двух стран, отметила она.

Отметим, 7 сентября Украина и Россия провели обмен пленными в формате "35 на 35". В рамках обмена в Украину вернулись 24 украинских моряка, незаконно задержанных Россией в Керченском проливе, а также еще 11 политзаключенных, среди которых и режиссер Олег Сенцов.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявлял, что в процессе переговоров между Украиной и Россией появилось определенное потепление.

РБК-Украина писало, что по словам Пристайко, встреча "нормандской четверки" состоится в Париже в ближайшее время, на данный момент решается вопрос с датой.