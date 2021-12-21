МИД России не исключил размещение ядерного оружия в Беларуси и назвал условие

Министерство иностранных дел России не исключает, что Москва может передать Беларуси ядерное оружие. А также назвало условие, при котором такой вариант будет рассматриваться.

Как заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, если НАТО откажется обсуждать так называемые гарантии безопасности для России, то будут рассматриваться все варианты.

"Все вопросы рассматриваются в комплексе. Мы слышали такие предложения (о передаче ядерного оружия, - ред.) со стороны наших белорусских союзников. Все варианты будут рассматриваться, но многое, как я уже сказал, будет зависеть от той реакции, которую мы ожидаем получить от США и блока НАТО", - сказал он.