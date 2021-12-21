RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

МЗС Росії не виключило розміщення ядерної зброї в Білорусі і назвало умову

Автор: Юлія Бойко

Міністерство закордонних справ Росії не відкидає, що Москва може передати Білорусі ядерну зброю. А також назвала умову, за якої такий варіант розглядатиметься.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РІА Новини".

Як заявив заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко, якщо НАТО відмовиться обговорювати так звані гарантії безпеки для Росії, то розглядатимуться всі варіанти.

"Усі питання розглядаються в комплексі. Ми чули такі пропозиції (про передачу ядерної зброї, - ред.) з боку наших білоруських союзників. Усі варіанти будуть розглядатися, але багато, як я вже сказав, залежатиме від тієї реакції, яку ми очікуємо отримати від США та блоку НАТО", - сказав він.

Нагадаємо, у листопаді лідер правлячого білоруського режиму Олександр Лукашенко заявляв, що може попросити Росію повернути ядерну зброю Білорусі, якщо виникнуть військові загрози з боку країн НАТО.

Напередодні український президент Володимир Зеленський заявив, що Україну вже лякали розміщенням ядерної зброї в окупованому Криму, але й у разі Білорусі, якщо така передача відбудеться, Київ знатиме, де знаходиться частина російського ядерного потенціалу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяБілорусьЯдерна зброя