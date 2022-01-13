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В МИД России допустили возможность размещения военных на Кубе и в Венесуэле

Автор: Дмитрий Кузнецов

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков не исключил возможность размещения российских военных на Кубе и в Венесуэле в случае провала переговоров по "гарантиям безопасности". Принятие решения дипломат связал с действиями США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

"Я не хочу ничего ни подтверждать, ни исключать", - цитирует агентство ответ Рябкова на соответствующий вопрос.

Дипломат добавил, что решение о размещении российских военных на Кубе и в Венесуэле зависит от действий США. По его словам, президент России Владимир Путин неоднократно высказывался на эту тему. Например, о возможности задействования военно-морского флота РФ.

Напомним, 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО, а днем ранее прошла встреча делегаций РФ и США.

Отметим, в Кремле недовольны результатами двух раундов переговоров по "гарантиям безопасности".

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